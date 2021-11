Capelli : hausse des ventes de 9,5% sur le S1 2021/2022

(Boursier.com) — Sur le premier semestre 2021/2022, le chiffre d'affaires de Capelli progresse de 9,5% à 141,1 ME.

La société bénéficie d'une activité soutenue en Suisse et au Luxembourg avec un chiffre d'affaires record de 44,4 ME réalisé pour 20% en Suisse et 80% au Luxembourg, soit une hausse de 90% par rapport à la même période de l'an dernier.

La France, malgré une légère amélioration au 2ème trimestre, reste pénalisée sur la période par un effet de base défavorable et l'allongement ponctuel des délais administratifs lié à la crise sanitaire.

Sur le plan commercial, la dynamique reste forte sur l'ensemble des typologies de clients et sur tous les pays et régions avec une focalisation accrue sur des projets emblématiques et de grande envergure permettant d'optimiser les frais de commercialisation et les démarches administratives.

Pour l'exercice en cours, Capelli réitère son anticipation d'une activité qui devrait s'inscrire en croissance d'environ 20%.