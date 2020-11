Capelli : hausse de 55% des ventes semestrielles

Capelli : hausse de 55% des ventes semestrielles









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'activité de Capelli sur les six premiers mois de son exercice ressort en hausse de +55% à 129 ME.

Cette forte croissance est portée par la stratégie de ventes en bloc démarrée il y a 2 ans.

Le Backlog atteint 756 ME, soit un nouveau record par rapport au chiffre de 683 ME publié au 30 juin 2020 et qui était déjà un plus haut historique. Le Backlog ressort ainsi en progression de +36% sur un an et de +11% sur les quatre derniers mois.

Le niveau d'activité élevé enregistré au 1ersemestre, le maintien d'une excellente dynamique commerciale et la croissance embarquée au second semestre permettent au Groupe de confirmer son anticipation quant à la réalisation d'un bel exercice 2020 2021. La poursuite de la montée en puissance des ventes en bloc aura un impact favorable sur la structure financière du Groupe