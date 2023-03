Capelli : finalise une vente en bloc d'un montant de 12 ME

(Boursier.com) — Fortement impliqué depuis de nombreuses années dans des programmes immobiliers favorisant le zéro artificialisation nette au travers de grands projets d'envergure de requalification ou de réhabilitation, le Groupe Capelli a finalisé dans ce cadre une vente en bloc à Etampes. Ce programme de 63 logements a été acquis par un bailleur social très présent en Ile-de-France.

Construit sur l'ancien emplacement d'un garage automobile, cet ensemble résidentiel sera intégré dans l'environnement de la ville d'Etampes et préservera en globalité l'espace boisé classé de la parcelle.

Avec ce programme d'un montant total de 12 millions d'euros hors taxes, le Groupe Capelli démontre son savoir-faire de recyclage urbain. Capelli a déjà à son actif de nombreuses références de réhabilitation/ rénovation ayant permis de limiter l'étalement urbain et l'artificialisation de nouveaux sols.

La vente en bloc de deux autres programmes situés en région parisienne devrait intervenir dans les prochains jours.

"Avec cette vente en bloc à un bailleur de premier plan fortement investi dans des objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux ambitieux, nous contribuons aux nouveaux enjeux de la ville de demain et apportons des solutions innovantes aux différents acteurs impliqués dans l'habitat de demain. Cette vente démontre notre capacité à nous adapter à un environnement marché plus compliqué. Nous avons actuellement plusieurs grands projets en cours de finalisation en France mais également au Luxembourg qui sécurisent notre développement à moyen terme. Notre principal objectif est de conduire nos projets dans le respect de la pérennisation du Groupe en privilégiant la préservation de nos marges et un bon retour sur investissements", indique Christophe Capelli (Président Directeur Général du Groupe) qui conclut : "A ce titre, notre positionnement partenaire auprès des grands bailleurs sociaux et des investisseurs institutionnels donnera sa pleine mesure en 2023 et 2024. Les ventes en bloc représenteront ainsi près de 90% de nos ventes en France sur ces deux exercices".