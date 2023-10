Capelli : finalisation d'une nouvelle vente en bloc

(Boursier.com) — Poursuivant sa stratégie de développement de ventes en bloc à des investisseurs institutionnels, Capelli vient de finaliser une nouvelle vente dans la commune de Lagny-sur-Marne, en Seine-et-Marne, avec CDC Habitat, opérateur global de l'habitat d'intérêt public, filiale de la Caisse des Dépôts.

Ce programme s'intègre dans le cadre de l'aménagement d'une nouvelle zone résidentielle qui permet de répondre à la fois à la croissance démographique que connaît la ville depuis plusieurs années et plus globalement au besoin de plus en plus croissant de logements en région parisienne.

Dans le même temps, Capelli a livré à un autre opérateur de l'habitat, également dans le cadre d'une vente en bloc, un programme de 54 logements à Champigny-sur-Marne dans le Val-de-Marne. Cette livraison réalisée avec Zéro réserve illustre la politique de qualité menée par Capelli.