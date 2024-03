Capelli : en perte au 1er semestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Capelli au 1er semestre 2023-2024 s'établit à 52,5 millions d'euros (107,3 ME en n-1) du fait du report du lancement de plusieurs chantiers.

Le taux de marge brute s'établit à 11,4% du chiffre d'affaires (24,1% l'an dernier). Cette variation s'explique par 3 facteurs. D'une part, des fins d'anciens grands chantiers qui ont pâti de l'inflation des coûts de construction et de l'abandon de certaines opérations destinées au diffus (reconnaissance des frais de développement : montage, commercialisation, ...). L'impact global de ces deux éléments non récurrents représente plus de 15 ME sur la marge brute. Et d'autre part, du report de production de plusieurs programmes immobiliers, qui apparaîtront sur l'exercice suivant, ceci afin de préserver les marges prévisionnelles.

Le résultat opérationnel du semestre constitue une perte de -4,5 ME.

La charge financière représente 16 ME et traduit les très forts investissements (achats de fonciers) qui avaient été opérés et intègre l'impact taux.

Le résultat net part du Groupe présente une perte de -16,2 ME.

Le 'gearing' consolidé opérations, intégrant des achats fonciers importants, ressort à 3,95 (3,11x au 31 mars 2023). Le 'gearing corporate' s'inscrit à 2,09 (1,37x au 31.03.23).

Au 30 septembre 2023, les capitaux propres du Groupe s'établissent à 66,5 ME (85,6 ME au 31 mars 2023). La trésorerie active ressort à 62,8 ME.

Orientations pour les mois à venir

Dans un contexte où les coûts de construction se normalisent, les programmes qui sont lancés sont désormais réalisés dans de bonnes conditions. Ainsi, les marges sont équivalentes à celles de 2022 voire supérieures.

Par ailleurs, le Groupe poursuit ses actions visant à adapter sa structure (locaux, personnel, frais de fonctionnement, ...) aux conditions de marché. Pour l'ensemble de l'année 2024, les économies pourraient représenter plus de 7 ME.

Concernant la dette obligataire, le groupe a entamé une 2e phase de discussions avec ses partenaires afin de trouver des accords permettant d'effectuer le remboursement dans des conditions acceptables pour les différentes parties et ainsi de pérenniser l'avenir du groupe et préserver le nominal des investisseurs obligataires.