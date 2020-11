Capelli : du soutien !

(Boursier.com) — Capelli remonte de 4,4% ce vendredi, alors que le niveau d'activité enregistré au premier semestre et la croissance embarquée au second semestre (ventes signées) permettent d'ores et déjà au groupe d'anticiper la réalisation d'un "très bel exercice 2020-2021", a expliqué la direction de Capelli.

La nouvelle offre de services CAPELLI Partners, lancée au premier semestre 2020, compte déjà ses premiers partenaires et a signé ses premiers projets menés en co-promotion, pour un montant de chiffre d'affaires potentiel d'environ 250 ME. "Relevant notamment du domaine des résidences gérées, ces projets vont aussi participer à la diversification de la base clients du Groupe", a encore expliqué le management.

L'activité ventes en bloc confirme aussi son attractivité avec l'enregistrement de nouvelles réitérations sur le 3ème trimestre. Les ventes en bloc sont un élément clef de la stratégie du Groupe, tant dans une optique d'accélération de la croissance que d'optimisation de la rentabilité des capitaux investis.

À ce jour, Capelli travaille sur 80 opérations en cours de montage pour un chiffre d'affaires potentiel de 1,5 milliard d'euros. Parmi les derniers avis de brokers, Midcap Partners a ajusté son objectif de cours de 33 à 35 euros avec un avis à 'acheter'.