Capelli diversifie son offre

(Boursier.com) — Le groupe Capelli poursuit la diversification de son activité avec le lancement d'une offre de locaux d'activités mixtes modulables.

Cette nouvelle offre a été conçue pour répondre aux besoins évolutifs et aux attentes actuelles des professionnels en matière d'immobilier logistique. Un premier projet vient ainsi d'être lancé dans la zone d'activité de Jorat-Mézières, dans la périphérie de Lausanne, en Suisse.

Les locaux d'activités mixtes modulables et évolutifs sont actuellement des biens immobiliers en forte demande. Proches dans leurs caractéristiques des entrepôts de stockage, ces cellules diffèrent par leur flexibilité avec des surfaces réduites et facilement aménageables et leurs localisations limitrophes des grands centres périurbains. Elles s'adressent ainsi prioritairement aux TPE/PME, et notamment aux artisans, commerçants, start-ups, garagistes, galeristes, artistes, graphic designers ou photographes qui souhaitent disposer d'un espace adaptable à leurs activités. Chaque local dispose d'une surface au sol de 80% et d'une mezzanine de 20%, offrant, en plus d'un espace stockage, un espace bureau.

Cette offre fait l'objet d'un premier programme de construction en Suisse dans la périphérie de Lausanne le long de la route cantonale 1 reliant cette ville à la capitale helvétique. Ce site industriel et artisanal comprendra 40 cellules d'une surface locative totale de 3.520 m2.

Christophe Capelli commente : "Nous sommes très heureux de lancer cette offre inédite qui illustre et conforte notre positionnement d'acteur immobilier global. Ces locaux industriels et artisanaux sont des produits très recherchés par les utilisateurs et par les investisseurs. L'avantage pour ces derniers est que ce type de produit est plus intéressant que celui dans l'immobilier classique avec des taux de rentabilité pouvant aller de 5 à 7% selon les emplacements contre 4% en moyenne dans l'immobilier classique. Nous avons d'ores et déjà plusieurs projets à l'étude en France et en Suisse".