Capelli : d'importantes évolutions au menu de l'Assemblée générale...

(Boursier.com) — Capelli , promoteur immobilier européen coté sur Euronext Growth Paris, annonce la tenue d'une Assemblée générale ordinaire dont la date sera communiquée prochainement. Cette AGO intervient dans le cadre de la signature d'un accord portant sur le co-développement de programmes immobiliers générés par Capelli.

Cet accord cadre prévoit un droit de premier refus concernant la prise majoritaire par un co-contractant d'un portefeuille de 39 projets lancés ou initiés dans l'activité en co-développement du Groupe Capelli.

L'objectif visé par les deux groupes signataires est de mettre en place une collaboration à long terme en unissant leurs compétences afin de développer en commun de nouveaux projets immobiliers destinés à la vente en bloc sur l'ensemble du territoire national.

Cet accord, qui est une excellente nouvelle pour l'avenir du Groupe, assure la pérennité de ces projets en co-développement dans le contexte de marché actuel, tout en étant profitable pour les deux parties.

Compte tenu de son statut de co-développeur sur un nombre important de programmes à venir, le business model du Groupe Capelli en sera notablement modifié et par conséquent la structure future des comptes. Ainsi la performance de l'entreprise sera mesurée non plus au niveau du chiffre d'affaires consolidé mais du résultat net part du Groupe. Il sera également moins mobilisateur de fonds propres et permettra au groupe de réduire sensiblement dans le temps son endettement et de se repositionner sur une stratégie de développement.

Report de publication

Le management et les équipes du Groupe ayant été mobilisées durant plusieurs semaines pour finaliser cet accord, l'établissement des comptes consolidés semestriels de l'exercice 2023/2024 a été retardé. En conséquence, la publication est reportée au plus tard à fin février 2024.