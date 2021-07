Capelli confirme sa trajectoire

(Boursier.com) — En ligne avec les anticipations, le chiffre d'affaires de Capelli au 1er trimestre 2021/2022 ressort à 67,7 millions de euros, en léger retrait de -3,5% par rapport à la même période de l'année précédente.

La baisse du chiffre d'affaires France, à 40,6 ME par rapport au 1er trimestre 2020/2021, traduit le double impact de la crise sanitaire avec, un effet de base défavorable lié au fort rebond de l'activité constaté à la sortie du 1er confinement au 1er semestre 2020 et l'allongement des délais administratifs qui ont retardé ponctuellement la sortie des projets. A contrario et comme attendu, l'activité à l'international, sur laquelle le Groupe a fortement capitalisé cette dernière année, progresse très fortement, de +129,7% à 27,1 ME.

Perspectives confirmées

Au regard de ces chiffres du 1er trimestre (totalement en ligne avec ses anticipations), d'un Backlog de plus de 700 ME (dont 128 ME à l'international), et d'un chiffre d'affaires potentiel signé en termes de foncier de plus de 1,7 MdE à fin mai 2021, Capelli confirme ses ambitions court et moyen terme.

Pour l'exercice en cours, Capelli réitère son anticipation d'une activité qui devrait s'inscrire en croissance d'environ 20%.

Cette croissance sera tirée par les principaux moteurs du Groupe, à savoir : les ventes en bloc ; la réhabilitation de bureaux obsolètes ou de transformation de friches en sus de la construction neuve ; les implantations internationales.

Christophe Capelli, Président Directeur Général du Groupe, conclut : "Non seulement ces chiffres sont parfaitement en ligne avec nos anticipations et notre trajectoire de croissance forte, mais ils valident aussi clairement la pertinence de notre stratégie de diversification : alors que la situation administrative en France est en train de se régulariser, l'international joue déjà pleinement son rôle de relais de croissance et aura un impact très favorable à la fois en termes de chiffre d'affaires et de marge sur nos résultats. Nous confirmons ainsi notre anticipation d'une croissance d'environ 20% de notre chiffre d'affaires Groupe sur l'exercice en cours, avec une activité qui sera significativement plus conséquente sur le second semestre. A plus long terme, le dynamisme de nos marchés et notre positionnement d'acteur désormais établi de la vente en bloc auprès d'une clientèle composée aujourd'hui majoritairement d'institutionnels nous permettent de confirmer nos ambitions quant à la poursuite d'une croissance forte et rentable de nos activités".