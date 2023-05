Capelli cède un ensemble immobilier à CDC Habitat pour 11 ME

(Boursier.com) — Capelli finalise une nouvelle vente en bloc pour un programme immobilier situé à Lagny-Sur-Marne en Seine-et-Marne. Ce nouveau programme immobilier lancé par le Groupe Capelli se situe au sein d'un quartier durable.

Composée de 39 logements, cette résidence s'inscrit au coeur de la ville de Lagny-sur-Marne reconnue comme un lieu de résidence idéal pour les actifs et les familles qui souhaitent bénéficier du calme et de la convivialité d'une commune à taille humaine tout en profitant de la proximité de Paris. Ce programme s'intègre plus largement dans le cadre de l'aménagement d'une nouvelle zone résidentielle qui permettra de répondre à la croissance démographique que connaît la ville depuis quelques années.

Cet ensemble immobilier fait l'objet d'une vente en bloc à CDC Habitat, opérateur global de l'habitat d'intérêt public, filiale de la Caisse des Dépôts, pour un montant total de 11 millions d'euros.

Dernier lot d'un ensemble de 3 projets sélectionnés suite à un appel d'offres réalisé dans le cadre de l'aménagement de la ZAC Saint-Jean, ce programme démontre la capacité de Capelli à répondre à des cahiers des charges exigeants, et illustre la forte dynamique du Groupe en Ile-de- France.

