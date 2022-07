Capelli : bonne dynamique d'affaires en France au 1er trimestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Capelli au 1er trimestre 2022-2023 s'inscrit à 60,8 millions d'euros.

Sur le trimestre, l'international ressort à 9,2 ME (27,1 ME l'exercice dernier). Cette évolution s'explique par un niveau d'activité très élevé en Suisse en n-1. Les nombreux programmes en cours au Luxembourg dont les permis sont d'ores et déjà délivrés permettront d'inverser cette tendance au 2e semestre avec un exercice 2022-2023 attendu en forte hausse.

En France, Capelli retrouve sa dynamique d'avant pandémie à 51,6 ME. La part du chiffre d'affaires réalisée avec les institutionnels (ventes en bloc) reste élevée.

Perspectives

Au cours de cet exercice, Capelli mènera de nombreux projets majeurs et emblématiques tant en France qu'au Luxembourg qui tireront les ventes des mois à venir. Au 28 juin, le Backlog atteignait 605 ME. De plus, les projets de grande envergure (CPAM à Bordeaux, Scène des Loges à Paris, South-Village Howald au Luxembourg, ...), sont d'ores et déjà acquis ; ils sécurisent l'activité des prochains mois en représentant un CA TTC de plus de 400 ME.

"Nous sommes heureux et soulagés de constater que les démarches administratives reviennent progressivement à la normale en France ce qui va nous permettre de finaliser de nombreux projets en cours", souligne Christophe Capelli, Président Directeur Général de Capelli qui ajoute : "Notre stratégie de croissance nous rend moins dépendants des évolutions conjoncturelles et a pour

réel avantage d'optimiser la rotation de nos capitaux".