Capelli : backlog record

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires annuel de Capelli est ressorti en hausse de 8% à 201,6 ME avec une bonne résistance de la marge opérationnelle puisque l'EBIT à 17,9 ME représente 8,9% du chiffre d'affaires contre 8,1% un an plus tôt.

Hors IFRS16 et IAS 23, la marge d'EBIT s'établit à 4,1%.

Le résultat net consolidé est de 0,3 ME, impacté par le manque de volume d'activité et par l'application des normes IAS 23 et IFRS 16 qui font ressortir un résultat financier de -17,4 ME (-8 ME hors impact de ces normes comptables).

Tout en appliquant des critères d'engagements stricts, le Groupe avait anticipé et procédé aux achats de foncier nécessaires pour délivrer une croissance supérieure à 50% au 4ème trimestre.

La trésorerie brute s'élève à 85 ME et les capitaux propres à 72,2 ME. La dette nette ajustée des impacts IFRS 16, pénalisée par le décalage d'activité du 4ème trimestre, s'établit à 195,3 ME. Compte tenu de la qualité des actifs sous-jacents et du fort taux de commercialisation des biens (91%), Capelli aborde sereinement la renégociation de ses contrats de financement avec ses principaux partenaires financiers, afin de réaménager ses engagements contractuels.

La dynamique commerciale s'est poursuivie même durant le confinement ainsi du 1er mars 2020 au 30 juillet 2020, plus de 200 ME de réservations ont été signées dont plus de la moitié de ventes en bloc. La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 aura accéléré la transformation de Capelli et l'institutionnalisation de son portefeuille clients, permettant une meilleure maîtrise du besoin en fonds de roulement et générant des taux de retour sur investissement plus élevés.

Ainsi, dans cette période très troublée de crise sanitaire mondiale, dès connaissance du projet de CDC Habitat de mettre en place un plan de 40.000 logements, le Groupe a constitué une 'task force' dédiée à ce projet et a été l'un des premiers à en bénéficier avec la signature en mai dernier d'un accord portant sur un montant global de 183,5 ME. Dans les mois qui viennent, les ventes aux institutionnels seront favorisées et représenteront à terme 70% de l'activité du Groupe.

Comme indiqué à titre préliminaire au début du mois de juillet, le chiffre d'affaires du Groupe croît de 79,5% et atteint 70,2 ME à fin juin 2020 dont 20% à l'international. Cette forte croissance est le reflet de la stratégie commerciale mise en place ces derniers mois et de la reprise progressive de l'activité, notamment pour ce qui concerne la signature des actes de ventes chez les notaires, le taux d'activité sur les chantiers et les obtentions des autorisations de construire. Tout le retard n'a toutefois pas pu être encore rattrapé.

Cette performance trimestrielle, associée à un backlog record de 683 ME, permet au Groupe de bénéficier d'une bonne visibilité et d'anticiper un très bon premier semestre 2020-21 qui devrait ressortir en croissance d'au moins 50%.