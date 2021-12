Capelli acquiert le 29 quai de Grenelle auprès de Renault

(Boursier.com) — Capelli acquiert les locaux du 29 quai de Grenelle à Paris 15e, dans le cadre du programme d'exception "Scène des Loges". Actif immobilier du Groupe Renault, ces locaux datent de 1954. Acquis par le Groupe Capelli le 1er décembre, ils seront réhabilités et transformés en logements et en un centre d'enseignement.

Le projet "Scène des Loges" a e'te' remporte' par le Groupe Capelli et Imm'Extenso a` l'issue d'un appel d'offres auquel ont participe' de nombreux acteurs nationaux dans le cadre du programme "Réinventer Paris 3" lancé par la mairie de Paris.

La commercialisation de ce programme emblématique, situé à quelques centaines de mètres de la Tour Eiffel, débutera en janvier 2022

L'opération immobilière de plus de 7.000 m2 de surface de plancher comprendra deux typologies d'ame'nagements inte'rieurs. Dans le bâtiment existant seront aménagés des lofts de haut standing avec vue sur la Seine et la Tour Eiffel. Dans l'e'mergence qui sera érigée contre le bâtiment existant, les futurs acquéreurs découvriront des appartements de très haut standing intégrant des grandes baies vitrées et de grandes terrasses. Ce programme inclura également une école d'enseignement supe'rieur, des logements sociaux et une pension de famille. Cette réhabilitation/ construction fera la part belle a` l'e'conomie circulaire, aux modes constructifs durables et à la sauvegarde du patrimoine.

"Le Groupe Capelli est aujourd'hui particulièrement fier d'acquérir auprès du Groupe Renault ces locaux qui font entièrement partie du patrimoine immobilier parisien. Ce projet, mené en collaboration avec les équipes de la mairie de Paris favorisera l'émergence de nouvelles polarités dans le secteur du 15ème arrondissement. Cette transformation d'un patrimoine industriel en bâtiments résidentiels est démonstratrice à la fois de l'expertise acquise par notre Groupe en matière de réhabilitation/ reconversion mais également des nouvelles pratiques et usages urbains. Elle sera également une vitrine illustrant ce qu'est la reconstruction de la ville sur la ville" commente Christophe Capelli, Président Directeur Général de Capelli.