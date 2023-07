Capelli a réalisé l'achat / revente de son opération à Saint Germain au Mont d'Or avec IN'LI

(Boursier.com) — Le groupe Capelli réalise sa 6e opération en bloc depuis le début de l'année avec la revente de 31 des 42 logements de Saint Germain au Mont d'Or à IN'LI. Cette opération aux portes de Lyon intègre aussi des logements vendus en BRS (Bail Réel Solidaire), nouvel outil de commercialisation permettant de solvabiliser les clients dans cette période de renchérissement du coût du crédit.

L'intérêt essentiel de cet ensemble immobilier réside dans la mixité de ses logements, et le fait qu'il illustre la parfaite collaboration entre plusieurs acteurs fortement investis dans l'intégration sociale dans les territoires.

Représentant 12 ME HT de chiffre d'affaires, cette opération confirme la stratégie et l'agilité du groupe à monter des opérations très majoritairement en bloc, tout en oeuvrant pour permettre l'accès à la propriété de ses clients via des mécanismes innovants comme le BRS.

Enfin, le groupe a amélioré les performances environnementales et écologiques de son programme passant des normes RT2012 aux normes RE2020 permettant ainsi d'offrir à ses clients des logements plus vertueux et économes.