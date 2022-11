Capelli : 60 ME de ventes en bloc en Ile-de-France

(Boursier.com) — Capelli a réalisé le montage de 6 opérations immobilières dans le nord-est parisien qui seront cédées en bloc à plusieurs partenaires investisseurs institutionnels.

Situés sur les communes de Aubervilliers, Courtry, Étampes, Lagny-sur-Marne, Moisselles et Saint Denis, ces programmes représentent un chiffre d'affaires global de plus de 60 millions d'euros et portent exclusivement sur la rénovation ou la reconstruction de la ville sur la ville.