Capelli : 1,8 ME de bénéfices semestriels

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2021-2022, le chiffre d'affaires de Capelli s'élève à 141,1 millions d'euros. Il progresse de 9,5%, dont +25% au 2e trimestre. L'activité est notamment tirée par l'international en hausse de +90% sur la période.

La marge brute affiche une progression de 0,5 pt et représente 21,9% du chiffre d'affaires (21,4% en n-1) sous l'effet de ventes en bloc mieux négociées et de la part plus importante des ventes internationales. Les charges opérationnelles sont toujours sous contrôle et augmentent de +6,3%, soit moins vite que le chiffre d'affaires.

Au final, l'EBIT progresse de +26,8% à 12,2 ME et représente 8,6% du chiffre d'affaires (7,5% en n-1). Le groupe démontre sa capacité à maîtriser ses agrégats opérationnels afin d'absorber ses besoins de financement liés à l'accélération de sa croissance et à son changement d'échelle.

Après un impôt sur les résultats de -0,7 ME, le résultat net part du Groupe ressort à 1,8 ME.

Situation financière

Au 30 septembre 2021, les capitaux propres s'établissent à 72,8 ME et 75,1 ME ajusté de l'impact d'IAS 23. La trésorerie active ressort à 94 ME après l'achat de foncier pour plusieurs programmes immobiliers importants.

Le gearing corporate du Groupe ressort à 0,68x soit à un niveau équivalent de celui de l'an dernier (0,66x). Le gearing opérations s'établit à 2,52x, il traduit la forte croissance de l'activité (+25% au T2) et le positionnement sur de plus grosses opérations, ce qui entraîne mécaniquement un endettement opérations important mais largement sécurisé par les critères du Groupe (achat de terrains ayant des permis purgés) et un taux de commercialisation des opérations en cours de 90%.

Perspectives

Les indicateurs d'activité future sont très bien orientés. Le Backlog, après déstockage, ressort à 715 ME, dont 147 ME à l'international. Avec seulement 8 opérations importantes le groupe sécurise plus de 550 ME de CA TTC pour les prochains mois. Depuis le 1er janvier 2021, Capelli a déposé des permis de construire pour un total de 1.300 lots.

"Nous avons réalisé et réussi durant cette période complexe de pendant et après confinements une mutation profonde de la place qu'occupe notre Groupe dans le secteur de la promotion immobilière. Nos efforts pour être un partenaire considéré auprès des investisseurs institutionnels français et étrangers ont été couronnés de succès avec désormais une majorité de notre chiffre d'affaires réalisée en blocs. Nous avons remporté de belles victoires avec par exemple le gain de l'appel d'offres pour la réhabilitation du garage Renault sur les quais de Seine en logements (CA potentiel de près de 130 ME). Enfin, nous avons changé de dimension en nous positionnant sur des projets de grandes envergures à l'image du programme South Village au Luxembourg (CA potentiel de 200 ME) pour lequel nous venons d'obtenir le permis de construire. L'ensemble de ces éléments nous rendent particulièrement confiants dans la réalisation de nos ambitions à court et moyen terme ", commente Christophe Capelli, Président Directeur Général.

Projet de transfert des actions sur Euronext Growth Paris

Le Conseil d'Administration de Capelli, réuni le 14 décembre, a décidé de soumettre à la prochaine Assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra le 24 janvier 2022, le projet de transfert de la cotation des titres de la société sur le marché Euronext Growth à Paris.

Cette opération consiste à demander à Euronext la radiation des titres des négociations du marché Euronext (compartiment C) et leur admission concomitante aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris.

L'opération devrait intervenir courant mars 2022.