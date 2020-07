CAPEB : Élection du nouveau Président

(Boursier.com) — A la suite de l'Assemblée Générale statutaire, tenue la semaine dernière en visio-conférence, le nouveau conseil d'administration renouvelé d'un tiers de ses membres a élu Jean-Christophe REPON, Président de la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), organisation représentative dont il était le 1er Vice-président depuis 2019. Il succède ainsi au président Patrick Liébus. En raison des postes venant à échéance, le Bureau confédéral a été en partie renouvelé.

Élu au 1er tour d'un scrutin à bulletin secret par le Conseil d'administration réuni ce matin, Jean-Christophe Repon, maître artisan électricien à la tête d'une entreprise employant deux salariés à Toulon dans le Var, devient donc à 53 ans le nouveau chef de file de l'artisanat du bâtiment et le 7ème président de la CAPEB depuis sa création en 1946.

Le Conseil d'administration a ensuite procédé à l'élection du nouveau Bureau confédéral, compte tenu des départs du président, d'un vice-président et du secrétaire.

Au sein du conseil d'administration, les élections du Bureau se font à bulletin secret pour des mandats de 3 ans.

Le Bureau confédéral 2020 se compose donc des huit membres suivants, intégrant 3 nouveaux membres (Christophe Bellanger, David Morales et Francis Mathieu issus du Conseil d'administration) et 3 membres changeant de poste (Corine Postel ancienne trésorière, Gilles Chatras ancien secrétaire adjoint et Michel Dumon ancien trésorier adjoint).

Le conseil d'administration a élu membre d'honneur Patrick Liébus en sa qualité de président de la CAPEB de 2010 à 2020.