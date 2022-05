Canopy Growth : lourdes pertes

(Boursier.com) — Canopy Growth, le géant canadien du cannabis, décroche avant bourse à Wall Street. Pour l'exercice fiscal 2022, le groupe a généré des revenus de 520 millions de dollars, en déclin de 5%, et déploré une perte nette de 320,5 millions de dollars et une perte d'Ebitda ajusté de 415 millions de dollars. Le free cash flow ressort négatif de 582 millions de dollars. Pour le seul quatrième trimestre, les revenus ont chuté de 25% à 112 millions de dollars, alors que la perte nette a atteint 579 millions de dollars. La perte d'Ebitda ajusté a été de 122 millions de dollars et le free cash flow s'affiche dans le rouge de 127 millions.