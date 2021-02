Cannabis : Tilray s'envole de plus de 50%, ciblé par le forum "WSB"

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'action de Tilray, un des principaux producteurs américains de cannabis, s'est envolée mercredi de 50,9% pour finir à 63,91$ à Wall Street, au lendemain de l'annonce par la société d'un accord avec Grow Pharma pour importer et distribuer ses produits de cannabis médical au Royaume-Uni.

Le titre Tilray avait déjà grimpé de 40% mardi après cette annonce, et sa flambée de mercredi est en grande partie liée au fait que le titre a été cité sur le forum Wallstreetbets ("WSB") du réseau social Reddit, qui avait déjà fait s'envoler GameStop il y a deux semaines, en rassemblant une armée de petits porteurs actifs.

Une nouvelle tentative de "short squeeze" en cours

Comme pour GameStop, des day traders se sont encouragé mutuellement sur le forum "WSB" à créer un phénomène de "short squeeze" sur Tilray, ainsi que sur Aphria, une société canadienne avec laquelle Tilray est en cours de rapprochement. L'action Aphria a grimpé mercredi de 10,7% à 26,30$, après un gain de 25% mardi. A ces cours, Aphria cote désormais très en-dessous de l'offre en titres de Tilray, qui a proposé 0,8381 action Tilray pour une action Aphria...

Selon des sources de marché, Tilray est l'une des valeurs cannabis les plus vendues à découvert par des investisseurs qui parient sur la baisse des cours. Si les "WSB" parvenaient à les prendre à revers et à les forcer à racheter leurs titres en panique comme pour GameStop, ils auraient réussi leur "short squeeze" et fait perdre gros à ces hedge funds.

Ces opérations spéculatives restent cependant très risquées, surtout pour les derniers acheteurs, qui font face à un risque de rechute du titre. GameStop cote ainsi 51,20$ mercredi soir, contre plus de 347$ au plus haut le 27 janvier dernier (-85%)...

Le secteur du cannabis soutenu par l'espoir d'une légalisation fédérale aux Etats-Unis

Le secteur du cannabis a reçu un coup de fouet depuis l'élection de Joe Biden, puis lorsque les Démocrates ont pris le contrôle des deux chambres du Congrès américain, faisant espérer prochainement une autorisation du cannabis récréationnel au niveau fédéral aux Etats-Unis.

Début février, trois sénateurs démocrates, dont leur leader Chuck Schumer, ont ainsi indiqué qu'ils pourraient faire de cette question une priorité dans l'agenda législatif des prochaines semaines...