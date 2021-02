Cannabis : après l'euphorie, le "bad trip" à Wall Street

Cannabis : après l'euphorie, le "bad trip" à Wall Street









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après plusieurs séances d'euphorie, alimentées par des messages sur le forum Wallstreetbets ("WSB") du réseau social Reddit, les valeurs cannabis replongent jeudi en séance à Wall Street.

L'action Canopy Growth, qui avait bondi de 19% en deux séances, plonge de 23,5%. Aphria et Tilray,qui sont en cours de rapprochement, plongent respectivement de 29% et de 40% après des gains respectifs 10,7% et de 51% mercredi. Cronos Group perd 21% et Aurora Cannabis abandonne 20%. Le fonds coté ETFMG Alternative Harvest ETF lâche 21,6% et Cannabis ETF chute de 20,5%, après des gains supérieurs à 50% depuis début février pour les deux ETF !

Tentative de "short squeeze" sur Tilray

Mercredi, Tilray avait flambé de 51% après avoir été cité sur le forum Wallstreetbets ("WSB") du réseau social Reddit, qui avait déjà fait s'envoler GameStop il y a deux semaines, en rassemblant une armée de petits porteurs actifs. Comme pour GameStop, des day traders se sont encouragé mutuellement sur le forum "WSB" à créer un phénomène de "short squeeze" sur Tilray, consistant à prendre à revers les fonds qui spéculent sur la baisse du cours ("short sellers").

Jeudi cependant, la déception était au rendez-vous pour les forumeurs, qui se focalisaient déjà sur d'autres valeurs, dont Bumble, un site de rencontre qui s'introduit ce jeudi à Wall Street et grimpe de 65% dans les premiers échanges.

Sur un plan plus fondamental, les investisseurs ont apprécié les récentes annonces de Canopy, qui prévoit de dégager ses premiers bénéfices courant 2022, plus tôt que ne l'espéraient les marchés. Tilray a de son côté profité de l'annonce mardi d'un accord avec Grow Pharma pour importer et distribuer ses produits de cannabis médical au Royaume-Uni.

Des gains de 75% depuis début 2021 pour le secteur

Malgré le coup de tabac de jeudi, le secteur conserve une avance considérable depuis le début de l'année, avec un bond de 75% pour l'ETF ETFMG Alternative Harvest depuis le 1er janvier.

Le secteur du cannabis a reçu un coup de fouet depuis l'élection de Joe Biden à la Maison Blanche, puis lorsque les Démocrates ont pris le contrôle des deux chambres du Congrès américain, faisant espérer prochainement une autorisation du cannabis récréationnel au niveau fédéral aux Etats-Unis.

Début février, trois sénateurs démocrates, dont leur leader Chuck Schumer, ont ainsi indiqué qu'ils pourraient faire de cette question une priorité dans l'agenda législatif des prochaines semaines au Sénat... Le 4 décembre, la Chambre des représentants avait ouvert la voie en adoptant la loi MORE (Marijuana Opportunity, Reinvestment, and Expungement), qui propose de retirer le cannabis du tableau des drogues interdites.

Cependant, selon des experts, la tâche risque d'être difficile pour faire approuver une telle réforme par le Sénat, et devra sans doute nécessiter une majorité de 60 sénateurs sur 100, alors que les Démocrates ne disposent potentiellement à eux seuls que d'une majorité simple de 51 voix au maximum (50 sénateurs + la vice-présidente Kamala Harris). Il faudra donc convaincre au moins 9 sénateurs républicains pour faire voter une loi.