Cancer : Merck & Co étudierait le rachat de Seagen

(Boursier.com) — La société pharmaceutique américaine Merck & Co négocierait un possible rachat de la biotech Seagen, spécialisée dans les traitements du cancer. Selon le 'Wall Street Journal', qui publie l'information vendredi, les deux entreprises discutent "depuis un certains temps", mais un accord ne semble pas imminent.

A Wall Street, le titre Merck reculait vendredi d'environ 1% après ces rumeurs, tandis que Seagen bondissait de 15,5% autour de 169,50$. Au cours de clôture de jeudi, Seagen était valorisé 27 milliards de dollars, un montant qui dépasse 31 Mds$ après la hausse du jour.

Le quotidien économique cite des sources proches du dossier affirmant que les deux sociétés, qui collaborent déjà sur des projets de recherche, sont notamment conscientes d'un risque d'un blocage de leur mariage par les autorités de la concurrence. Elles pourraient de ce fait plutôt opter pour un vaste partenariat commercial plutôt qu'une opération d'acquisition.

Avec Seagen, Merck renforcerait son portefeuille de médicaments anticancéreux, actuellement dominé par son blockbuster Keytruda. Seagen développe des thérapies ciblées, dont l'objectif est de viser les cellules cancéreuses avec plus de précision et de réduire les effets secondaires, et travaille aussi sur des traitements ciblant les tumeurs solides et les cancers hématologiques.

En 2021, la biotech américaine a dégagé un chiffre d'affaires total de 1,6 milliard de dollars, mais a affiché une perte nette de 674,47 millions de dollars, contre un profit de 613,6 M$ en 2020. La perte incluait l'impact d'un paiement de 200 M$ à la biotech chinoise RemeGen, pour le droits de distribution exclusive par Seagen d'un traitement des tumeurs cancéreuses (le disitamab vedotin), dans le monde hors Chine. En 2020, les bénéfices avaient été soutenus par les produits de collaborations avec Merck, selon le communiqué du groupe publié à l'occasion de ses résultats annuels 2021.

A noter que le directeur général de Seagen, Clay Siegall, a démissionné le 16 mai dernier après avoir été impliqué dans une affaire de violences conjugales.