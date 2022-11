Canal+ : Lagardère souhaite la fusion TPS-Canal Satellite

(Boursier.com) — Interrogé , à l'occasion de la cinquième conférence des Echos à Paris, au sujet d'une éventuelle fusion TPS-Canal Satellite, Lagardère a estimé qu'un telle opération entre deux plateformes satellitaires gardait tout son sens. Mais il a ajouté que si Canal+ et lui même continuaient d'être favorables à ce rapprochement, soulignant l'avantage du partenariat, ca ne semblait plus être le cas pour Patrick Le Lay, PDG de TF1. Jean-René Fourtou, PDG de Vivendi Universal, se déclare quant à lui ouvert à une négociation avec TPS, détenue à hauteur de 66% par TF1 et à 34% par M6, afin de parvenir "à une chaîne unique payante".