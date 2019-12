Canal+ annonce un accord stratégique avec Disney

(Boursier.com) — The Walt Disney Company France a renforcé son partenariat stratégique avec le Groupe Canal+ en permettant à tous les abonnés de Canal+ d'avoir accès à une offre unique de films, séries et documentaires. Cet accord s'articule autour de la distribution des chaînes et services du Groupe Disney (Disney Channel et Disney Junior, ainsi que National Geographic, National Geographic Wild, Voyage et Fox Play). Canal+ aura la première fenêtre de diffusion pour les films Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, 20th Century Fox, Blue Sky et Fox Searchlight. En 2019, 5 des 10 plus grands succès de l'année au cinéma en France sont issus des studios de The Walt Disney Company : Le Roi Lion, Avengers : Endgame, La Reine des Neiges 2, Toy Story 4 et Captain Marvel. Tous ces films seront diffusés sur Canal+. Canal+ devient également le distributeur français exclusif du nouveau service de streaming Disney+ ! Il pourra ainsi le commercialiser auprès de ses 8 millions d'abonnés et élargir sa distribution via des accords avec d'autres opérateurs tels que les FAI.

Maxime Saada, Président du Groupe Canal+, déclare : "Nous sommes très heureux de nous associer à The Walt Disney Company pour offrir à nos abonnés l'incroyable contenu de Disney, leader mondial du divertissement familial. C'est un accord ambitieux qui fait de Canal+ en France le distributeur exclusif du très attendu service de streaming Disney+ et de son incroyable offre de contenus (films, séries, documentaires et animations). Cet accord s'intègre parfaitement dans notre objectif de devenir la marque de référence pour accéder dans un même abonnement aux meilleurs des contenus et services au monde". Disney+ sera également disponible en téléchargement direct sur le site Disneyplus.fr ou sur les différentes boutiques d'applications... Dès son lancement en France le 31 mars, Disney+ proposera entre autres nouveautés 'The Mandalorian', la toute première série en prises de vues réelles issue de l'univers Star Wars ; 'La Belle et le Clochard', nouvelle version en prises de vues réelles du grand classique d'animation de 1955 ; 'High School Musical: la Comédie Musicale, la Série', la nouvelle série qui se déroule dans le même décor que les 3 films à succès ; 'Le Monde selon Jeff Goldblum', une série documentaire National Geographic ; 'Il était une fois les Imagineers, les visionnaires Disney', un documentaire en six parties de Leslie Iwerks nominée aux Emmy Awards et aux Oscars ; les programmes courts 'Pixar en vrai' et les courts-métrages d'animation 'SparkShorts' et 'Fourchette se pose des questions' du studio d'animation Pixar et bien plus encore, dont la série 'Les Simpsons'.