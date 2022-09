Campbell Soup : résultats 'en ligne'

(Boursier.com) — Campbell Soup, le groupe alimentaire américain actif dans les soupes, boissons et biscuits, a publié pour son quatrième trimestre fiscal 2022 des revenus en augmentation de 6% en données consolidées et en organique, à 2 milliards de dollars. L'Ebit ajusté s'est apprécié de 5% à 269 millions de dollars. Le bénéfice ajusté par action a été de 56 cents, en croissance de 8%. Le consensus était de 56 cents de bénéfice ajusté par action pour 1,99 milliard de dollars de revenus. Le management se dit fier d'avoir réalisé des profits en haut de fourchette malgré l'environnement volatil. Pour l'exercice 2023, les revenus sont anticipés en hausse de 4 à 6%, alors que le bpa ajusté est espéré stable ou en croissance jusqu'à 4%, entre 2,85 et 2,95$.