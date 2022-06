Campbell Soup dopé par les trimestriels

(Boursier.com) — Campbell Soup, le groupe alimentaire américain spécialiste des soupes, sauces et biscuits, gagne du terrain avant bourse à Wall Street. Le groupe vient de publier en effet des trimestriels supérieurs aux attentes, rehaussant dans la foulée ses estimations annuelles de ventes. Le groupe bénéficie de la hausse des prix et d'une demande soutenue. Sur l'exercice fiscal 2022, il envisage désormais une croissance organique allant de 1 à 2%, contre une guidance antérieure allant de -1% à +1%. Pour le trimestre clos début mai 2022, soit le troisième trimestre fiscal, les revenus ont atteint 2,13 milliards de dollars, contre 1,98 milliard sur la période comparable de l'an dernier et 2,05 milliards de consensus. Le bénéfice net part du groupe sur le trimestre a été de 188 millions de dollars soit 62 cents par titre, contre 160 millions un an avant.