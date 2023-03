Campbell Soup dope encore ses prévisions

(Boursier.com) — Campbell Soup a rehaussé ce jour ses prévisions de revenus, avec la solide demande en soupes et sauces, ainsi qu'une chaîne d'approvisionnement renforcée. Pour l'exercice 2023, le groupe de Camden, New Jersey, anticipe désormais une croissance des revenus allant de 8,5 à 10%, contre une guidance antérieure allant de 7 à 9%. Le bénéfice ajusté par action pour l'exercice est maintenant attendu entre 2,95 et 3$, dans le haut de la fourchette antérieure. Pour son deuxième trimestre fiscal de l'exercice décalé, le groupe a affiché des revenus en croissance à 2,49 milliards de dollars, à comparer à un niveau de 2,21 milliards un an avant et un consensus de 2,44 milliards. La hausse des prix a soutenu encore les comptes. Le bénéfice ajusté par action a progressé de 16% à 0,80$. La croissance organique a été de 13%. L'EBIT ajusté s'est apprécié de 14% à 362 millions de dollars.