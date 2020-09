Campbell Soup dépasse les attentes

(Boursier.com) — Campbell Soup a battu le consensus de profit et de ventes sur le trimestre clos. Le groupe alimentaire américain a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice net positif de 86 millions de dollars et 28 cents par titre, contre une perte de 8 millions de dollars soit 3 cents par action sur la période correspondante de l'an dernier. Les revenus trimestriels ont totalisé 2,11 milliards de dollars sur ce quatrième trimestre clos début août, contre 1,78 milliard un an plus tôt et 2,08 Mds$ de consensus. Sur le trimestre entamé, les ventes sont attendues en progression de 5 à 7%, pour un bpa ajusté allant de 88 à 92 cents.