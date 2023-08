Campbell Soup : belle acquisition sur le marché des sauces pour pâtes

(Boursier.com) — Campbell Soup s'offre le fabricant de la marque de sauce pour pâtes Rao's. Le fabricant de soupes a accepté de débourser 2,7 milliards de dollars pour mettre la main sur Sovos Brands et mettre un pied sur le marché des sauces pour pâtes 'premium'. La transaction, qui devrait être conclue d'ici la fin décembre, matérialise une prime d'environ 28% par rapport au cours de clôture de Sovos du 4 août. Il s'agit de la plus importante acquisition de Campbell depuis 2017 et le rachat du fabricant de snacks Snyder's Lance pour environ 6 milliards de dollars, selon les données compilées par 'Bloomberg'. Le deal devrait être relutif sur le bénéfice dilué par action de Campbell ajusté lors de la deuxième année post-acquisition.

Sovos Brands, qui fabrique également le yogourt Noosa, était valorisé environ 1,3 milliard de dollars lors de ses débuts à Wall Street en septembre 2021. Le DG de Campbell Soup, Mark Clouse, a déclaré: "nous sommes ravis d'ajouter (ndlr : à notre portefeuille) l'histoire de croissance la plus convaincante de l'industrie alimentaire et d'accueillir les employés talentueux qui ont construit un portefeuille de près d'un milliard de dollars".