Cal-Maine Foods plonge à Wall Street

(Boursier.com) — Cal-Maine Foods, le géant américain de la production, de la commercialisation et de la distribution d'oeufs frais, dévissait hier soir de 12% après bourse à Wall Street, suite à sa publication trimestrielle. Pour son premier trimestre fiscal 2024, clos début septembre, le groupe a affiché des revenus de 459 millions de dollars, un bénéfice net de 0,9 million de dollars et un bénéfice dilué par action de 2 cents. Le prix moyen de vente a progressé de 8,4% en comparaison du trimestre antérieur sur les oeufs 'de spécialité'. Le consensus de place était de 33 cents de bénéfice ajusté par action et 479 millions de dollars de revenus. Les ventes ont donc chuté bien plus que prévu, du fait notamment du recul significatif du prix de vente des oeufs conventionnels.