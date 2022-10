Caisse régionale Sud Rhône Alpes : hausse du résultat net

(Boursier.com) — Le PNB de la CRCAM Sud Rhône Alpes s'établit à 338,9 millions d'euros au 30 septembre, en augmentation de +10,7% sur un an. Cette hausse provient à la fois de l'activité commerciale mais principalement de la progression des dividendes perçus de SAS Rue La Boétie et SACAM Mutualisation et de la reprise de 12,6 ME de la provision Epargne Logement du fait de l'évolution des taux.

Le coût du risque atteint 20,1 ME à fin septembre et tient compte d'un renforcement volontaire des provisions collectives dans le contexte économique et géopolitique particulier de cette année 2022. Le taux de CDL (Créances Douteuses et Litigieuses) en capital sur encours est maintenu à un niveau bas de 1,06%.

Après prise en compte du résultat net sur immobilisations et de l'impôt sur les sociétés, le résultat net social au 30 septembre 2022 s'établit à 85,7 ME, en hausse de 19,5% par rapport à 2021, tiré par des éléments particuliers (reprise provision Epargne Logement, dividendes Groupe supérieurs).

Compte tenu des retraitements liés aux normes IFRS et de la prise en compte des résultats des structures consolidées, le résultat net consolidé part du groupe s'établit à 96,4 ME, en évolution annuelle de +21,9%.

Structure financière

La collecte apportée par la clientèle et conservée au bilan s'élève à 16,2 MdsE, représentant environ 62% du bilan de la Caisse régionale. Le complément est constitué soit par des fonds propres soit par le refinancement intragroupe. Le ratio crédits/collecte bilan conservée est de 125% au 30 septembre 2022. Les prêts octroyés à la clientèle représentent près de 77% du bilan. En incluant la collecte hors bilan, le total des avoirs de nos clients s'élève à 25,5 MdEUR démontrant ainsi largement la couverture des besoins de financement de nos territoires qui s'élèvent à 20 MdsE.

L'endettement de marché court terme est de 0,4 MdE, couvert par les réserves de liquidité (titres liquéfiables, créances mobilisables BCE) d'une valeur de 3,8 MdEUR. Le ratio LCR calculé sur la moyenne des 12 derniers mois de ses différentes composantes s'élève à 166% pour une exigence réglementaire de 100%. Il est de 160% au 30 septembre 2022.

Les fonds propres prudentiels s'élèvent à 1,61 MdsE. La Caisse régionale dispose d'un niveau de solvabilité élevé avec un ratio CRD4 à 20,40%.

Perspectives

Dans un contexte de crises successives avec des effets économiques pour ses clients et le territoire, le Groupe Crédit Agricole fait preuve des fondamentaux les plus solides du marché : ratio de fonds propres, ratio et réserves de liquidité, taux de Créances Douteuses et Litigieuses.

La Caisse Régionale Sud Rhône Alpes reste très engagée pour accompagner ses clients, avec la mobilisation en proximité des équipes. Le niveau des ratios du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes lui permet d'ailleurs d'accompagner pleinement les projets des clients et le développement de son territoire.