Caisse Régionale de CA Loire Haute Loire : résultats annuels en retrait

Crédit photo © Valentyn Ogirenko / Reuters

(Boursier.com) — La Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute Loire fait état d'un résultat net consolidé 2019 de 91,9 ME (-7,7%) pour un produit net bancaire de 268,5 ME, en repli de -3,1%. Le résultat brut d'exploitation recule de 9,6% à 108,1 ME. Les encours de collecte sont en progression de +4,7% sur un an à 13,9 MdsE. Cette croissance est portée par la collecte bilan (+4,7%) dont la progression des dépôts à vue (+10,1%), les livrets (+5,8%) et l'épargne logement (+3,8%). Les encours de collecte hors bilan sont en hausse de +4 ,6% tiré par l'assurance-vie (+4 ,7%) et les valeurs mobilières (+4,3 %). Le ratio de liquidité à 1 mois (LCR) atteint 105,5% à fin décembre 2019.

Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale du 20 mars 2020 le versement d'un dividende de 2,93 euros par CCI soit un rendement de 2,84% par rapport au cours du 31/12/2019.