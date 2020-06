Cafom : un repreneur pour Habitat

(Boursier.com) — Cafom a décidé d'engager un processus de cession de sa filiale Habitat. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une volonté de recentrage du Groupe sur l'exploitation de franchises en Outre-Mer (But, Darty et Habitat à ce jour) et de sites e-commerce (Vente-unique.com et DirectLowCost.com).

Cafom a mandaté un conseil financier chargé d'identifier un repreneur du groupe Habitat, étant à même de présenter un plan de redressement. Dans ce contexte, une offre de reprise a été présentée par Monsieur Thierry Le Guénic, qui a déjà procédé à de telles opérations.

Le périmètre de cession d'Habitat concernerait 100% du capital d'Habitat Design International et de ses filiales. Habitat exploite 34 magasins en propre (26 en France, 1 à Monaco, 5 en Espagne et 2 en Suisse), 3 sites e-commerce (France, Espagne et Belgique) et une trentaine de magasins en franchise à travers le monde. Au 30 septembre 2019, le pôle Habitat a généré un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 100 ME.

C'est dans ce contexte que CAFOM a décidé d'accorder une exclusivité de discussion et de négociation à Monsieur Thierry Le Guénic.