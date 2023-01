Cafom : résultat opérationnel sous pression sur l'exercice 2021-2022

(Boursier.com) — Le groupe Cafom a vu son taux de marge brute de l'exercice 2021-2022 s'élever à 49,7% contre 52,6% l'année précédente (-2,9 points). Alors que le pôle E-commerce (-3,8 points de marge) a souffert des tensions inflationnistes (marchandises et fret) et de l'évolution des devises, le pôle Outre-mer, avec une proportion plus faible d'achats en dollars, a limité l'impact sur sa marge (-1,9 point).

A 397,6 ME, le chiffre d'affaires de l'exercice est quasiment stable (-0,2%) en comparaison avec l'exercice précédent. Le Groupe a enregistré une progression de 8,8% du pôle Outre-Mer permettant de compenser le repli anticipé du pôle e-Commerce (-12%).

La légère augmentation des charges opérationnelles courantes (+1,4%) s'explique notamment par l'ouverture de nouveaux magasins en Outre-Mer qui a généré une hausse des frais de personnel. Ceci, cumulé au repli de la marge brute, a impacté l'EBITDA du Groupe qui s'établit à 47,7 ME contre 61,4 ME au 30 septembre 2021. Avant application de la norme IFRS 16, l'EBITDA s'élève à 28,7 ME, contre 44,9 ME en 2021.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions, en hausse notamment du fait des droits d'utilisation (IFRS 16), le résultat opérationnel courant s'élève à 20,1 ME contre 40,2 ME un an plus tôt.

Le résultat net part du Groupe de l'exercice 2021-2022 s'établit à 10,7 ME contre 8,5 ME un an plus tôt du fait de la contribution relative plus importante du pôle Outre-Mer.

Cafom indique rester vigilant face aux tensions sociales liées notamment à l'inflation des marchandises mais continue l'expansion raisonnée de son réseau avec l'ouverture, fin octobre 2022, d'un 35ème magasin, sous enseigne Nature & Découvertes, en Guyane. Le groupe compte surtout développer davantage son offre e-commerce sur les territoires couverts à travers l'ouverture de sites marchands pour l'ensemble de ses enseignes. À ce jour, seuls les sites Darty de La Réunion, Guyane, Martinique et Guadeloupe sont opérationnels.