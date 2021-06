Cafom renoue avec les bénéfices au 1er semestre

(Boursier.com) — A 207,1 millions d'euros, le chiffre d'affaires de Cafom au 1er semestre s'inscrit en croissance de +35% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent, avec une progression à deux chiffres de l'activité en Outre-Mer ainsi que de celle du e-Commerce, portée par sa filiale Vente-unique.com.

L'Ebitda ressort ainsi à 34,4 ME (16,6% du chiffre d'affaires), après prise en compte de l'application de la norme comptable IFRS 16, (12 ME au 1er semestre 2019-2020.

Retraité de la norme IFRS 16, l'Ebitda s'établit à 26,6 ME, en augmentation de plus de 22 ME par rapport aux 6 premiers mois de l'exercice précédent. Il s'élève à 12,9% du chiffre d'affaires.

A 29,6 ME, le résultat opérationnel, après prise en compte du résultat des sociétés mises en équivalence, a été multiplié par plus de 10 en un an. Il intègre la plus-value de cession de l'entrepôt de Cergy ainsi que la contribution de Cafineo, la filiale de crédit à la consommation en Outre-Mer.

Après prise en compte de l'impact comptable de la cession d'Habitat (-17,8 ME), le résultat net, ressort à +5,8 ME (-8 ME un an plus tôt).

Situation financière

Au 31 mars 2021, l'endettement net, hors norme IFRS 16, ressort à 43,5 ME (37,6 ME au 30 septembre 2020). L'endettement locatif (lié à la norme IFRS 16) est de 108,1 ME.

Le Groupe a par ailleurs souscrit à un nouveau Prêt garanti par l'Etat (PGE) de 2 ME, en avril 2021, pour son pôle Outre-Mer et décidé de procéder au remboursement du solde des PGE obtenus l'an passé (26,3 ME) sur 4 ans avec un différé de 1 année, Vente-unique.com ayant remboursé son PGE de 2 ME en juin 2021.