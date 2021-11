Cafom présente un chiffre d'affaires 2020-2021 de 398,3 ME (+25,8%)

(Boursier.com) — Le Groupe Cafom a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 398,3 ME sur l'exercice 2020-2021, affichant ainsi une progression de +25,8%, dont +3,2% au 4ème trimestre en raison de nouvelles périodes de confinement ayant entraîné des fermetures de magasins en Outre-Mer et d'un contexte de marché plus tendu. Cette performance commerciale a concerné les deux pôles du groupe qui affichent une progression annuelle à deux chiffres.

Dans le cadre de son nouveau plan stratégique dévoilé en octobre 2021, la société a désormais pour objectif de doubler à nouveau de taille en 5 ans, tout en maintenant un niveau élevé de profitabilité opérationnelle, en visant un chiffre d'affaires de plus de 320 ME, une marge d'Ebitda ajusté supérieure à 12% et une marge opérationnelle courante (EBIT) supérieure à 10% à horizon 2026.