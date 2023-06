Cafom : les comptes semestriels sont impactés par l'inflation

(Boursier.com) — Malgré une augmentation du chiffre d'affaires (+3,4% à 208,9 ME), les comptes semestriels du groupe Cafom ont souffert de l'impact de l'inflation. Dans un souci d'amortir l'impact des tensions inflationnistes pour les consommateurs, le Groupe indique ne pas avoir répercuté l'ensemble des hausses de prix.

Le taux de marge s'établit ainsi à 48,6%, en retrait de 2,4 points par rapport au 1er semestre de l'année dernière. Il est toutefois en légère augmentation (+0,2 point) par rapport à celui des 6 derniers mois de l'exercice précédent. La marge commerciale ressort à 101,5 ME, en repli de 1,6 ME par rapport à l'an dernier. Dans le même temps, l'augmentation globale des charges opérationnelles de +3,1 ME en cumul, intégrant notamment la hausse des dépenses marketing et l'augmentation des frais de personnel, a conduit à un EBITDA ajusté de 23 ME contre 27,7 ME au 31 mars 2022. Avant application de la norme IFRS 16, l'EBITDA ajusté s'élève à 13,4 ME contre 18,9 ME au premier semestre de l'exercice 2021-2022.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions, en baisse du fait d'une moindre dotation aux provisions, le résultat opérationnel courant s'élève à 9,8 ME (13,6 ME un an plus tôt). Le résultat net part du Groupe ressort à 5,9 ME contre 9,3 ME au premier semestre 2021-2022.