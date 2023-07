Cafom : légère croissance de l'activité sur 9 mois

(Boursier.com) — Après trois trimestres d'activité, le chiffre d'affaires de Cafom s'élève à 301,4 millions d'euros, en croissance de +2%, avec un 3e trimestre en léger repli de -1%.

Dans un contexte de consommation des ménages contrainte par la pression inflationniste, le pôle Outre-Mer est stable alors que l'activité e-Commerce en Europe continentale bénéficie de la digitalisation croissante du secteur et du lancement de sa place de marché. Ainsi, le pôle de magasins en Outre-Mer a généré un chiffre d'affaires stable en données publiées (-0,1%), à 182,7 ME, et en léger retrait de -0,8% à nombre de magasins constant. Le pôle e-Commerce Europe continentale enregistre un chiffre d'affaires en croissance de +5,4%, à 118,7 ME.