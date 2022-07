Cafom : léger repli du chiffre d'affaires sur 9 mois

(Boursier.com) — Le groupe Cafom a réalisé un chiffre d'affaires de 93,5 ME au 3ème trimestre 2021-2022, contre 97,7 ME au cours de la même période de l'exercice précédent. Ce niveau d'activité porte le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'exercice à 295,5 ME, en repli limité de 3%. L'activité en Outre-Mer (+7,2%) continue d'afficher une croissance qualifiée de "régulière et solide", alors que celle du pôle e-Commerce est en repli (-16,3%), comme attendu, en raison d'un historique exigeant (surconsommation pour le commerce en ligne pendant les périodes de confinements), mais avec une amélioration sensible en fin de période.

Cafom rappelle que l'ambition de conquête commerciale affichée par sa filiale Vente-unique.com passe par le lancement de sa nouvelle place de marché, élément désormais incontournable des ventes sur Internet. Les premières ventes viennent d'être réalisées, conformément au calendrier annoncé, afin de tester différentes configurations pour assurer la plus grande satisfaction client. La montée en puissance de la plateforme reste programmée à partir de septembre 2022.