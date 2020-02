Cafom : le résultat opérationnel courant s'élève à 10,9 ME

(Boursier.com) — Le Groupe Cafom annonce ses résultats annuels 2019 (période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019) arrêtés ce jour par le Conseil d'administration. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 304,3 ME, en croissance annuelle de +1,7% en données comparables, porté par la progression de Vente-unique.com.

Les activités en Outre-Mer ont permis de faire progresser le taux de marge brute de +0,5 point pour atteindre 43,6% du chiffre d'affaires. L'extension du nombre de magasins en Outre-Mer et les travaux réalisés sur les sites existants ont augmenté la structure de coûts alors que le chiffre d'affaires a été pénalisé par les mouvements sociaux et les retards de livraison des chantiers de Guadeloupe qui n'ont pas permis de bénéficier immédiatement de ces investissements opérationnels. Il en résulte un EBITDA pénalisé, qui ressort à 18,5 ME, contre 22 ME un an plus tôt. Le taux de rentabilité s'établit à 6,1% du chiffre d'affaires.

Le résultat opérationnel courant s'élève à 10,9 ME, après prise en compte d'une légère augmentation des dotations aux amortissements et provisions pour aligner la dernière acquisition en Outre-Mer (Dimeco) sur les standards du Groupe.

Le résultat avant impôt ressort à 8 ME, après prise en compte de charges non courantes pour 2,7 ME, partiellement compensées par la contribution croissante de Cafineo (crédit à la consommation) et d'Urbasun (centrales photovoltaïques en Outre-Mer) et la réduction de la charge financière.

Le résultat net après impôts des activités poursuivies s'élève à 6,3 ME, après prise en compte d'une charge d'impôt de 1,7 ME.

Leader de la distribution d'équipements de la maison en Outre-Mer avec 24 magasins au 30 septembre 2019 sous enseignes But, Darty, Habitat, First Deco et Musique et Son, Cafom compte poursuivre son développement selon 4 axes :

La rénovation du parc existant, au travers notamment de déménagement de magasins sur des sites plus attractifs ;

L'ouverture de sites Internet dédiés, avec d'ores et déjà le lancement du site reunion.darty-dom.com, sur un marché naissant aux contraintes logistiques très fortes avec un déploiement à venir sur tous les territoires et pour toutes les enseignes nationales exploitées ;

Vente-unique.com se fixe comme objectif de maintenir durablement un rythme de croissance supérieur à 10% par an, une marge d'Ebitda exemplaire et une génération de trésorerie permettant d'assurer un rendement régulier à ses actionnaires.

Processus de cession d'Habitat

Comme annoncé le 3 octobre 2019, le Groupe a initié le processus de cession de sa filiale Habitat et a choisi de se faire accompagner par la banque-conseil Edmond de Rothschild Corporate Finance pour l'assister dans ce process. L'ensemble des travaux préparatoires à cette opération (identification des acquéreurs potentiels, rédaction d'un mémorandum d'information, "vendor due diligence" financière) sont en cours de finalisation.

La restructuration d'Habitat s'est par ailleurs poursuivie au cours de l'exercice 2019 : changement dans les équipes opérationnelles, refonte de l'offre produit, fermetures de foyers de perte, développement d'une approche omni-canal et des ventes Internet, etc...

Dans ce contexte, le pôle Habitat a réalisé un résultat net annuel de -25,8 ME (contre -28,9 ME en 2018), impacté notamment par -5,5 ME d'éléments non récurrents et de -3 ME de reprise d'impôt différé (compte tenu du projet de cession).

Après prise en compte de ces éléments, le résultat net consolidé ressort à -19,4 ME.

Situation financière

Au 30 septembre 2019, les capitaux propres s'élèvent à 107,1 ME, contre 130,9 ME au 30 septembre 2018 sur une base comparable, après prise en compte du résultat de l'exercice, de la distribution d'un dividende de 1 ME par CAFOM et de 0,8 ME par les filiales du Groupe aux actionnaires minoritaires, ainsi que du rachat de titres Vente-unique.com à hauteur de 2,3 ME.

Le Groupe rappelle par ailleurs que les obligations convertibles en actions sont arrivées à échéance en janvier 2019 et ont conduit à une augmentation du capital social de 4,4 ME.

L'endettement financier net consolidé s'établit à 63,3 ME contre 46,4 ME à fin septembre 2018, en raison des besoins en fonds de roulement générés par l'activité et par le programme d'investissements sur le réseau de magasins en Outre-Mer. A noter que l'activité d'Habitat, en cours de cession, a pesé à hauteur de -13,0 MEUR sur les flux de trésorerie de l'exercice.