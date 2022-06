Cafom : Le résultat net semestriel s'élève à 11,1 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du Groupe Cafom s'est établi à 202 ME au premier semestre 2022, en repli limité de 2,5% par rapport au niveau des 6 premiers mois de l'exercice précédent, qui avait été en progression de +35%.

Le pôle Outre-Mer affiche une progression de +8,2% permettant au Groupe de compenser le repli anticipé du pôle e-Commerce (-16,2%). Le taux de marge s'établit à 51%, en retrait contenu de 1,2 point malgré les tensions inflationnistes sur les marchandises et les coûts d'approche. La marge commerciale ressort à 103 ME, en repli limité de 5 ME par rapport à l'an dernier. Le Groupe démontre ainsi sa capacité historique à négocier les prix d'achat, à limiter les intermédiaires et les coûts associés et à ajuster sa politique commerciale en cas de besoin.

L'augmentation mesurée des charges opérationnelles courantes (1,8 ME / +2,4%) provient principalement de l'ouverture de nouveaux magasins en Outre-Mer. L'EBITDA du Groupe s'établit ainsi à 27,7 ME, contre 34,4 ME au 31 mars 2021 et 12 ME au 31 mars 2020. Avant application de la norme IFRS 16, l'EBITDA s'élève à 18,9 ME, contre 26,6 ME au premier semestre 2021 et 4,3 ME au premier semestre 2020.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions, en hausse notamment du fait des droits d'utilisation (IFRS 16) pour les nouveaux magasins, le résultat opérationnel courant s'élève à 13,6 ME.

Le résultat net s'élève à 11,1 ME, intégrant le résultat mis en équivalence de l'activité de crédit à la consommation en Outre-Mer (stable à 1,1 ME), le résultat financier (1,7 ME contre 1,8 ME un an plus tôt) et l'impôt (4 ME, contre 4,2 ME).

Le résultat net progresse ainsi de +90% sur un an, le Groupe ayant enregistré au 1er semestre 2021 une perte de déconsolidation liée à la cession du pôle Habitat finalisée en octobre 2020. Le résultat net part du Groupe s'établit à 9,3 ME contre 2 ME l'an dernier.

Perspectives affichées

Avec plus d'un consommateur français sur deux qui préfère faire ses achats en ligne sur une plateforme unique (source YouGov), Vente-Unique.com a décidé de créer, en collaboration avec la société Mirakl, sa propre place de marché disruptive sur le secteur du meuble et de la décoration. L'offre sera enrichie avec des produits exclusifs via des partenaires sélectionnés, qui pourront profiter de la robustesse de la plateforme logistique et du service clients de Vente-unique.com. Le lancement de cette place de marché est prévu à la rentrée 2022.

Dans le cadre du lancement de cette place de marché permettant aux futurs sites partenaires de bénéficier de la logistique du site d'Amblainville, le Groupe va céder le fonds de commerce de Distri Service, filiale de CAFOM SA dédiée à la logistique de Vente-Unique et Habitat, à une filiale à 100% de Vente-Unique.com.