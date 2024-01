Cafom : le bénéfice recule à 9,4 ME en 2023

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du Groupe Cafom a augmenté de +2,5% en 2023, à 407,6 millions d'euros (397,6 ME au 30 septembre 2022). Cette progression témoigne de la bonne résistance en outre-mer (-0,7%), grâce à la diversité de l'offre (7 enseignes), la large couverture géographique (6 territoires), ainsi qu'à la belle progression de l'activité du pôle e-Commerce Europe continentale (+7,8%), portée par la digitalisation croissante du secteur et le lancement réussi de la place de marché par Vente-unique.com.

Le taux de marge de Cafom s'établit à 49,4%, en légère diminution par rapport à l'année dernière (-0,25 point), notamment liée à la baisse du taux du pôle Outre-mer, dans des territoires où le Groupe a choisi de ne pas répercuter la totalité des tensions inflationnistes. La marge brute ressort à 201,5 ME, en augmentation de 3,9 ME par rapport à 2021-2022.

L'Ebitda ajusté de l'exercice 2022-2023 s'établit à 48,3 ME, en augmentation de +0,7 ME par rapport à l'année dernière. L'Ebitda ajusté hors application de la norme IFRS 16 s'élève à 28,4 ME (28,7 ME pour l'exercice précédent). Le résultat opérationnel courant s'élève à 19,9 ME (20,1 ME un an plus tôt).

Les charges non courantes s'élèvent à 4,6 ME, contre un produit de 1,1 ME l'année dernière, et proviennent essentiellement d'une provision de 4 ME sur la valeur comptable de la marque Habitat, compte tenu de la dégradation de cette marque à la suite de la liquidation de son exploitant.

Le résultat net s'élève à 12,5 ME, identique à celui de l'année dernière. Le résultat net part du Groupe ressort à 9,4 ME (10,7 ME l'an dernier).

Le ratio d'endettement financier net hors IFRS 16/ fonds propres est passé de 28% à seulement 6,4% durant l'exercice (12,8% contre 36,1% en réintégrant les dettes de crédit-bail).

Point sur la situation d'Habitat

Le Groupe CAFOM rappelle avoir accordé la licence de la marque Habitat à la société HDI dans le cadre de la cession de l'intégralité du capital de la société Habitat Design International (HDI), le 6 octobre 2020 à la société Terence Capital, société détenue par Thierry Le Guénic. La société HDI a été mise en liquidation le 28 décembre 2023.

Outre la mise à disposition de la licence exclusive d'exploitation à HDI, le groupe Cafom assurait également, au travers de sa filiale Vente-unique.com, des prestations de logistique pour le compte de HDI. Sur le dernier exercice clos au 30 septembre 2023, le Groupe a facturé 6,9 ME à HDI au titre de ces prestations, soit 1,7% du chiffre d'affaires consolidé du Groupe Cafom. Cette activité a généré un résultat opérationnel de 0,6 ME (avant prise en compte des frais récurrents de protection de la marque de 0,1 ME). Le Groupe absorbera la perte d'activité logistique réalisée pour le compte de HDI par la conquête de nouveaux clients pour son activité de logistique et pour ses propres besoins liés à la croissance de l'activité du pôle e-Commerce Europe Continentale.

Le Groupe Cafom a pris la décision de résilier la licence de marque en raison du mécontentement grandissant des clients à l'égard d'HDI, dont la presse s'est faite l'écho, notamment au titre des défauts de livraisons des marchandises commandées. Comme indiqué, le Groupe a décidé de déprécier à hauteur de 4 ME la valeur de cette marque. Il n'y a pas eu d'autre dépréciation consécutive à la liquidation d'HDI enregistrée dans les comptes consolidés au 30 septembre 2023, les autres créances nettes étant estimées couvertes par le Groupe, grâce à l'exercice de ses garanties post-clôture.

Dans ce contexte, le Groupe Cafom étudie les meilleures options pour reconstituer l'image de la marque Habitat et continue d'opérer normalement 5 magasins sous enseigne Habitat en Outre-Mer.

Projet de distribution de dividendes

Fort d'une structure financière robuste et de perspectives de développement maîtrisées, Cafom proposera à la prochaine Assemblée générale des actionnaires le versement d'un dividende de 2 ME, soit 0,21 euro par action.