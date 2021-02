Cafom : l'exercice commence fort avec le pôle e-Commerce

(Boursier.com) — Le distributeur de produits d'équipement de la maison Cafom a réalisé 109,5 ME de chiffre d'affaires au premier trimestre de son exercice 2020-2021, soit une croissance de +27,6% par rapport au 1er trimestre de l'exercice précédent, avec une progression à deux chiffres de l'activité en Outre-Mer et du e-Commerce en Europe, portée par sa filiale Vente-unique.com.

Le pôle de magasins en Outre-Mer exploités sous enseigne BUT, Darty, Habitat, Nature et Découvertes, First Deco et Musique et Son a vu ses ventes progresser de +10% au 1er trimestre, à 64,4 ME, malgré le nouveau confinement en Martinique en novembre.

Le pôle e-Commerce, porté par l'accélération de la croissance de Vente-unique.com, enregistre une progression de +65,5% à 45,1 ME. Pour la première fois dans l'histoire du Groupe Cafom, le pôle e-Commerce représente plus de 40% du chiffre d'affaires consolidé.

Cafom précise que le deuxième trimestre de l'exercice a démarré sur un rythme toujours soutenu pour Vente-unique.com qui devrait atteindre son objectif de 150 ME de chiffre d'affaires annuel avant fin septembre 2022.