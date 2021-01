Cafom : en perte de 9,5 ME sur l'exercice 2019-2020

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Cafom pour l'exercice 2019-2020 ressort à 316,7 millions d'euros, en progression de +4,1% et de +3,5% hors croissance externe.

L'Ebitda ressort à 36,9 ME, après prise en compte de l'impact favorable (+15,9 ME) de la première application de la norme comptable IFRS 16. Retraité de cet effet, l'Ebitda progresse de +14% sur l'exercice. Cette performance économique solide traduit à la fois la résistance de la performance des magasins en Outre-Mer, malgré les confinements, et le modèle vertueux de croissance rentable du e-Commerce.

Le résultat opérationnel (+19 ME) et le résultat net des activités poursuivies (+13,4 ME) ont plus que doublé sur l'exercice, confirmant la bonne gestion opérationnelle de l'entreprise.

Le résultat net des activités destinées à être cédées ressort à -22 ME et correspond au résultat net opérationnel d'Habitat et aux charges et dotations liées à sa cession le 6 octobre 2020. Le résultat de déconsolidation (-0,9 ME) provient de l'impact de la cession d'Espresso Cap, dont le Groupe détenait une part minoritaire.

Compte tenu de ces éléments, le résultat net ressort à -9,5 ME (-19,4 ME l'année dernière).

Situation financière

Au 30 septembre 2020, les fonds propres du Groupe s'élèvent à 98,6 ME pour un endettement financier net, hors impact de la norme IFRS 16 (81,3 MEUR de valorisation des contrats de location), de 37,6 ME (63,3 ME au 30 septembre 2019). L'endettement est composé de 60,2 ME de prêts et dettes bancaires, dont 28,3 ME de PGE et 9,8 ME de dette immobilière, et de 22,6 ME de trésorerie consolidée.