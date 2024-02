Cafom : chiffre d'affaires trimestriel porté par l'activité e-Commerce

(Boursier.com) — Le groupe Cafom, acteur majeur de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer, a publié un chiffre d'affaires non audité de 113,9 ME pour le premier trimestre de son exercice 2023-2024 (période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023), en progression de +2,8% sur un an. Le trimestre a été marqué par l'ouverture du magasin Darty Moudong en Guadeloupe fin octobre 2023, à la suite du déménagement de Darty Jarry, fermé en septembre 2023

Dans un environnement difficile pour la consommation discrétionnaire, le pôle Outre-mer s'affiche en retrait de -4,5%, alors que l'activité e-Commerce en Europe continentale s'affiche en forte croissance (+16,5%), bénéficiant d'une performance qualifiée de " remarquable en France comme à l'international ". Au sein du pôle, Vente-unique.com a connu une croissance remarquable à l'international, où il effectue pour la première fois plus de la moitié de ses ventes.

Conformément à la feuille de route, la place de marché sera déployée aux Pays-Bas et au Portugal à compter de mars 2024. Ces ouvertures contribueront à conforter le positionnement de Vente-unique.com comme acteur global de la vente en ligne de mobilier en Europe.