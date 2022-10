Cafom : cession du fonds de commerce de Distri Service à une filiale de Vente-unique.com

(Boursier.com) — Cafom annonce la cession du fonds de commerce de Distri Service, jusqu'alors détenue à 100% par sa filiale Cafom Distribution, à une filiale directe de Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison. L'opération couvre l'ensemble de l'activité opérationnelle de Distri Service, qui opère la plateforme logistique d'Amblainville (Oise), et comprend les actifs de la société et le transfert du personnel et des contrats commerciaux. Elle s'inscrit dans le cadre du plan de développement à moyen terme de Vente-unique.com, fondé notamment sur la mise en oeuvre d'une place de marché depuis l'été 2022. Vente-unique.com pourra ainsi offrir une prestation de bout en bout aux clients de la place de marché, intégrant les activités de logistique et la capacité unique de livrer dans 11 pays d'Europe. L'opération renforce l'autonomie opérationnelle de Vente-unique.com. Depuis la cession d'Habitat Design International, Vente-Unique.com est en effet devenu le seul client interne au Groupe Cafom de Distri Service. Sur l'exercice clos au 30 septembre 2021, Distri Service a réalisé un chiffre d'affaires de 29 ME dont près de 80% avec Vente-unique.com.

L'opération, finalisée le 1er octobre, s'est faite sur la base d'un prix de cession de 2,8 ME attesté par un expert indépendant et a été payée grâce à la trésorerie disponible de Vente-unique.com. La société qui a repris le fonds de commerce, spécialement créée pour l'occasion, s'appelle Vente-unique.com Logistics AMB.