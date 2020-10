Cafom : cession d'Habitat Design International

(Boursier.com) — Le Groupe CAFOM annonce la finalisation de la cession de sa filiale Habitat à Monsieur Thierry Le GuénicLe périmètre de cession d'Habitat concerne. Le périmètre de cession d'Habitat concerne 100% du capital d'Habitat Design International et de ses filiales. Habitat exploite actuellement 31 magasins en propre (25 en France, 1 à Monaco, 3 en Espagne et 2 en Suisse), 3 sites e-commerce (France, Espagne et Belgique) et une trentaine de magasins en franchise à travers le monde. Le pôle Habitat a généré un chiffre d'affaires annuel de 100 ME pour une consommation de trésorerie de 13 ME lors de l'exercice clos au 30 septembre 2019.

Le Groupe CAFOM continuera à exploiter en franchise les 4 magasins Habitat en Outre-mer et reste propriétaire de la marque Habitat. Thierry Le Guénic bénéficie d'une licence exclusive d'exploitation de la marque et d'une option d'achat de cette dernière exerçable au plus tôt dans 3 ans. CAFOM a doté Habitat et son repreneur de la trésorerie nette nécessaire pour couvrir plus d'une année d'activité. Le Groupe assistera le repreneur en matière d'approvisionnement et de logistique dans le cadre de contrats de prestations de services.

Après cette cession, le Groupe CAFOM se recentre sur la distribution d'équipements de la maison en Outre-mer, au travers de 26 magasins sous enseignes BUT, Darty, Habitat, First Deco et Musique et Son, et la vente en ligne de mobilier en Europe, au travers principalement de sa filiale vente-unique.com, présente dans 11 pays et cotée sur Euronext Growth.

Pour cette opération, le Groupe CAFOM a été accompagné par Edmond de Rothschild Corporate Finance et le cabinet d'avocats Desfilis.