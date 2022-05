Cafom : CA semestriel de 202 ME, en baisse limitée de 2,5% sur un an

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du 1er semestre de l'exercice 2021-2022 de Cafom est de 202 ME. Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 92,9 ME au 2ème trimestre 2021-2022, en repli mesuré de 4,8%, portant donc le chiffre d'affaires semestriel à 202 ME, en baisse limitée de -2,5% sur un an.

Durant ce 1er semestre 2021-2022, le pôle Outre-Mer a affiché une progression de +8,2% permettant au groupe de compenser le repli anticipé du pôle e-Commerce (-16,2%) en raison du fort niveau d'activité atteint au 1er semestre de l'exercice précédent.