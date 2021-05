Cafom : accélération de la performance commerciale au 2nd trimestre

Cafom : accélération de la performance commerciale au 2nd trimestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe CAFOM, acteur majeur de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer, annonce son chiffre d'affaires non audité du 1er semestre de l'exercice 2020-2021 (période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021).

Après un 1er trimestre en progression de +27,6%, le Groupe a enregistré une accélération de sa performance commerciale au 2nd trimestre avec une hausse de ses ventes de +45,3%. À 207,1 ME, le chiffre d'affaires du 1er semestre s'inscrit en croissance de +35,4% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent, avec une progression à deux chiffres de l'activité en Outre-Mer et du e-Commerce en Europe, portée par sa filiale Vente-unique.com.

Le pôle de magasins en Outre-Mer exploités sous enseigne BUT, Darty, Habitat, Nature et Découvertes, First Deco et Musique et Son a enregistré une croissance de +17,3% au 1er semestre (+10% au 1er trimestre et +27,9% au 2ème trimestre), à 116,5 ME. Cette performance est remarquable même si le premier confinement, à partir du 16 mars 2020, avait impacté l'activité du 1er semestre 2019-2020. Sur ce semestre, le Groupe a dû gérer de nouveaux confinements en Martinique (novembre 2020) et Nouvelle-Calédonie (mars 2021).

Depuis le début de l'année fiscale, le Groupe a annoncé la fermeture de deux magasins en Guadeloupe (BUT Baie-Mahault et Musique & Son), et a procédé à l'ouverture de trois magasins (2 BUT à Saint-Denis de La Réunion et Saint-Martin et 1 Nature et Découvertes en Martinique) et au déménagement d'un magasin BUT en Martinique.

La dynamique se poursuit avec l'ouverture, le 4 mai dernier, de 4 magasins supplémentaires à Saint-Pierre de la Réunion (BUT, Darty, Habitat et Nature & Découvertes) et l'ouverture programmée d'un 3ème First Déco en Nouvelle-Calédonie.

Grâce à une parfaite maîtrise des coûts d'approvisionnement et des charges, cette croissance aura un impact favorable sur les résultats semestriels de l'activité en Outre-Mer. Le Groupe reste par ailleurs confiant pour la suite de l'exercice même si les nouveaux confinements en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane pèseront sur l'activité du 3ème trimestre.

e-Commerce : +68,7%

Le pôle e-Commerce poursuit l'accélération de sa croissance (+65,5% au 1er trimestre et +72% au 2ème trimestre) et enregistre un chiffre d'affaires semestriel de 90,6 ME, en hausse de +68,7%. Le pôle, principalement porté par Vente-unique.com, établit un nouveau record de contribution à 44% du chiffre d'affaires consolidé.

Cette dynamique de croissance confirme l'accélération du mouvement de digitalisation du marché européen du meuble, lié à la crise sanitaire. Elle vient également couronner de succès les investissements mis en oeuvre par Vente-unique.com, notamment à travers l'optimisation de sa chaine logistique finalisée avec succès depuis le 1er juillet 2020, et la capacité à anticiper les tendances de marché, fruit de l'expertise des équipes Sourcing de la société.

Cette dynamique commerciale, associée à la parfaite maîtrise des coûts, a permis d'accroitre sensiblement la rentabilité opérationnelle du 1er semestre, et, fort de sa capacité à conquérir, fidéliser et satisfaire de plus en plus de clients, Vente-unique.com se fixe désormais pour objectif de réaliser plus de 150 ME de chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice 2020-2021. Ce niveau d'activité sera atteint avec un an d'avance par rapport à l'objectif fixé en 2018 lors de l'introduction en Bourse de Vente-unique.com et la filiale de Cafom aura doublé de taille en seulement 4 ans.