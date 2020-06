Cafards, araignées... 6 ex-responsables d'EBay accusés d'avoir harcelé des blogueurs

(Boursier.com) — Six anciens dirigeants et employés d'eBay ont été mis en accusation, lundi, de cyberharcèlement par la justice américaine. Ce groupe de personnes, dont l'ex-directeur de la sécurité du groupe, est accusé d'avoir harcelé un couple du Massachusetts, qui publiait un blog critique vis-à-vis du groupe d'enchères et de petites annonces en ligne.

Les accusés ont notamment envoyé au couple des colis contenant des cafards vivants, des araignées, un linceul, ou encore un masque sanglant de cochon. Ils avaient aussi menacé de mettre en ligne les informations personnelles du couple.

Une affaire qui a coïncidé avec le départ de l'ex-CEO Devin Wenig

Ebay a publié lundi un communiqué expliquant avoir licencié les 6 personnes concernées après avoir été informé, en août 2019 par la justice américaine, de l'enquête en cours concernant ces personnes. Affirmant qu'eBay "ne tolère pas ce type de comportement", le groupe a précisé qu'il a aussi enquêté que l'attitude de son ex-directeur général Devin Wenig dans ce dossier de harcèlement.

"Notre enquête interne a montré que les communications de M. Wenig étaient inappropriées, mais il n'y a aucune preuve qu'il connaissait par avance ou qu'il ait autorisé les actions qui ont ensuite été menées contre la blogueuse et son mari", a indiqué eBay. Le groupe a ajouté que le départ de Wenig était lié "à un certain nombre de considérations".

Devin Wenig avait démissionné fin septembre dernier, après 4 ans au poste de CEO, officiellement en raison de différends stratégiques avec le conseil d'administration sur les cessions d'actifs envisagées par le groupe.

L'action eBay proche de ses records historiques

A Wall Street, l'action eBay a progressé lundi soir de 0,48% à 47,89$, malgré ces informations. Le titre a gagné plus de 32% depuis le début de l'année, et évolue tout près de son record historique, de 49,75$ inscrit le 9 juin dernier.

Le 13 février dernier, eBay a finalisé la vente de sa filiale de billetterie de spectacles StubHub à la société suisse Viagogo pour 4 millards de dollars. Une opération réalisée juste avant la crise du Covid-19, qui a réduit presque à néant l'activité de StubHub, en mettant sur pause prolongée l'industrie du spectacle aux Etats-Unis.

Début février, l'action eBay a en outre profité de rumeurs d'achat par Intercontinental Exchange, la maison mère de la Bourse de New York, qui valoriserait le groupe 30 Mds$ (contre 33,5 Mds$ actuellement). ICE avait toutefois rapidement annoncé, le 7 février dans un communiqué, avoir "cessé d'explorer des opportunités stratégiques avec eBay".