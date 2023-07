Cadence perd le rythme, malgré l'IA

(Boursier.com) — Cadence Design Systems, l'un des leaders américains du segment software CAO, retombe à Wall Street après les comptes. Pour son deuxième trimestre fiscal, le groupe a affiché un bénéfice ajusté par action de 1,22$ dépassant le consensus de marché, à comparer à un niveau de 1,08$ un an avant. Les revenus ont été de 977 millions de dollars, proches des attentes de marché, contre 858 millions de dollars un an auparavant. "Nous avons réalisé un autre trimestre de solides résultats financiers et augmentons à nouveau nos prévisions de revenus, de marge d'exploitation et de bpa pour 2023", a déclaré John Wall, vice-président sénior et directeur financier. "Nos perspectives de revenus pour le second semestre représentent une croissance d'environ 15% d'une année sur l'autre, ce qui nous permet de relever nos prévisions de revenus pour 2023 à plus de 14% de croissance par rapport à 2022".

Cadence Design relève donc sa guidance, alors qu'une augmentation de l'innovation en matière d'intelligence artificielle a alimenté la demande de conception de semi-conducteurs personnalisés. La demande de logiciels utilisés pour concevoir des puces a augmenté malgré le ralentissement cyclique de l'industrie. Néanmoins, les prévisions de Cadence pour le trimestre en cours sont légèrement inférieures aux estimations des analystes. Cadence vend également des systèmes matériels qui exécutent son logiciel de conception de puces, et le directeur général Anirudh Devgan a déclaré à Reuters dans une interview que les prévisions pour le trimestre en cours étaient inférieures à ce qu'elles pourraient car "certaines livraisons de matériel sont à la frontière entre septembre et octobre". Cadence envisage un chiffre d'affaires annuel compris entre 4,05 et 4,09 milliards de dollars. Le bpa ajusté 2023 est attendu entre 5,05 et 5,11$, dépassant les attentes. Cependant, le groupe se montre donc très conservateur pour le trimestre entamé et prévoit des revenus de 990 millions à 1,01 milliard de dollars.